5 dakika masaj yapmanız yetiyor

Saçta oluşan kepeklenme oldukça can sıkıcı durumlardan biri oluyor. Kullandığınız tüm güzellik ürünlerine rağmen hala bu kepeklenmeler geçmiyorsa bu yöntemleri uygulayın! Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu tarifler saçlarınızdaki kepeklerden kurtulmanızı sağlayacak. İşte detayları…

New York Dermatology Group'tan Dr. Jessica Weiser, kendini beyaz pullar olarak sunan kepeğin seboreik dermatitin hafif ve yaygın bir şekli olduğunu açıklıyor. Kulakların arkasına, kaşlara ve hatta yüzün etrafında bile kepek oluşumu ortaya çıkabilir.

YOĞURT İLE MASAJ YAPIN

Kepeklerden kurtulmak için evde uygulayacağınız pratik ve doğal bir yöntem arıyorsanız yoğurt ile kepeklerden hızlıca kurtulabilirsiniz. Saçınızı yıkayın ve durulayın sonra yoğurt ile saç derinize yoğurdu güzelce sürün ardaın 10-15 dakika kadar bekletin. Sonra güzelce durulayın. Düzenli olarak yaptığınızda kepeklerin azaldığını göreceksiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI EKLEYİN

Nadir görülen kepek nöbetleri için Dr. Gabriel'in başka bir ev ilacı var. Şampuanınıza birkaç damla çay ağacı yağı eklemeyi deneyebilirsiniz. "Çay ağacı yağı, kepek şiddetini azaltmaya yardımcı olabilecek anti-mikrobiyal ve anti-inflamatuar özellikler içerir.

ELMA SİRKESİ KULLANIN

Elma sirkesi, ciltteki maya seviyelerini düşürmek, iltihaplanmayı yatıştırmak gibi anti-mikrobiyal ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Hafif bir kepeklenmeniz varsa, Dr. Gabriel yarım bardak elma sirkesini bir buçuk bardak soğuk suyla karıştırmanızı öneriyor. Karışımı şampuanlamadan sonra saça dökün ve güzelce durulayın.

SARIMSAK KÜRÜ

Sarımsak, mantar önleyici doğal bir ürün olarak son derece faydalıdır. Çiğ veya ezilmiş sarımsağın faydaları (tıbbi durumları tedavi etmek için pişmiş sarımsaktan kaçının) yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılmıştır. Bir veya iki diş sarımsağı ezin ve suyla karıştırın. Sonra saç derinize güzelce uygulayın ve durulayın.

ALOE VERA

Aloe vera mantar önleyici ve bakteri önleyici özelliklere sahiptir. Bu bitki tahriş olmuş bir kafa derisini sakinleştirir ve iltihaptan kurtarır. Düzenli uyguladığınızda saç derinizin iyileştiğini ve kepeklenmelerin ortadan kaybolduğunu göreceksiniz.

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02/01/2023 17:51