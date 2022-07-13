5 farklı tür ağız kokusu sağlığınız hakkında ne diyor

Kronik veya geçici ağız kokuları zaman zaman birçok kişinin karşılaştığı rahatsızlık verici sorunlardan birisi olabiliyor. Diş ip kullanıp, dişlerinizi ve dilinizi fırçaladığınız halde geçmeyen ağız kokuları sizi köşeye sıkıştırabilir. Peki, bu kokuların nedenleri ne olabilir? İşte 5 farklı tür ağız kokusu ve muhtemel nedenleri...

NEFESİNİZ NAFTALİN GİBİ KOKUYORSA

Alerjiniz, geniz akıntınız veya sinüs enfeksiyonunuz olabilir. Ağzınızdaki bakteriler, mukustaki proteinleri skatol adı verilen bir bileşiğe dönüştürebilir. Alerji ilacı almak, sinüslerinizi bir buhar ile rahatlatmak yardımcı olur.

NEFESİNİZ MEYVEMSİ KOKUYORSA

Şeker hastalığınız olabilir. Kan dolaşımınızdaki şeker normalde enerji için kullanıldığı hücrelerinize gider. Bu olmazsa, kan şekeri yükselir ve hücreleriniz enerji için yağ yakmaya başlar. Bu sürecin yan ürünü ketonlar nefesin meyvemsi kokmasına neden olabilir.

NEFESİNİZ EKŞİ SÜT GİBİ KOKUYORSA

Laktoz intoleransı olabilirsiniz. Bu koku sizin süt proteinlerindeki proteini düzgün bir şekilde parçalayamamasından gelir. Süt ürünleri tükettikten sonra muhtemelen ishal, kramplar ve gaz gibi başka semptomlarınız da olacaktır.

NEFESİNİZ KİRLİ BEBEK BEZİ GİBİ KOKUYORSA

Bademcik taşı olabilir. Bakteriler ve kalıntılar bademcikler ve çatlaklarda görünür bir ‘taş’ oluşturur. Doktorunuz rahatsız edici bu taşı rahatlıkla alabilir.

NEFESİNİZ ÇÜRÜYORMUŞ GİBİ KOKUYORSA

Akciğer hastalığınız olabilir. Akciğer sorunu enfeksiyondan (zatürre gibi) kansere kadar değişir. İlginç bir şekilde, kanserle ilişkili kokuları belirlemek için tasarlanmış nefes testleri bazı kişiler tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntem. Akciğerlerinizle ilgili herhangi bir sorununuz olabileceğinden şüpheleniyorsanız, muayene için doktora görünün.

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13/07/2022 21:01