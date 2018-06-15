5 genç 3’er gün tutuklu kalacaklar…

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda yaklaşık 5,5 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi… 5 kişi tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gece aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda toplam yaklaşık 5,5 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak ise 2’si kız 5 genç tutuklandı.

Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Operasyon sırasında kaçmak için bulunduğu evin penceresinden ikinci kattan aşağıya atlayan ve her iki topuğunu kıran zanlı S. C. dün mahkemeye ambulansla sedyede getirildi.

Alıcıdan satıcı olduğu iddia edilen kişilere ulaşıldı…

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 13 Haziran tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da faaliyet gösteren bir kafenin karşısında bir kişinin üzerinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine söz konusu yere gidildiğinde zanlı İ. S. Ö.’ın tespit edildiğini belirten Selvili, zanlı üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun ceplerinde toplam 2 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Selvili, tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada konu maddeyi ayni gün zanlı S. C. ve Y. H.’den aldığının öğrenildiğini belirtti. Ayni gün zanlıların evine gidilerek kapının çalınması üzerine ev içerisinde koşuşturmanın olduğunu ve kapının açılmadığını söyleyen Selvili, ana giriş kapısının makul güç kullanılarak açıldığını ve eve girildiğini belirtti. Selvili, evde 3 zanlının tespit edilerek alıkonulduğunu belirterek, evde bulunan zanlı S. C.’ın ise evin penceresinden ikinci kattan aşağıya atlayıp kaçmaya çalıştığını açıkladı.

Evde yapılan aramada oturma odasında kağıda sarılı 200 mlgr Hintkeneviri, içerisinde Hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve balkonda içerisinde tütünle karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet yarım içilmiş sarma sigara bulunduğunu belirten Selvili, akabinde zanlının kaçış yönüne doğru gidildiğinde atlamış olduğu pencerenin altında bulunan su deposu altında ise kağıt parçalarına sarılı 3 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Selvili, zanlı S. C.ın da takip edilerek yan apartmanın damında tespit edilip tutuklandığını açıkladı. Ayni gün zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini belirten Selvili, zanlı C.’ın her iki topuğunda kırıklar olduğundan dolayı müşahede altına alındığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Selvili, tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.