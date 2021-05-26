5 gün denizde bekletilen mülteciler kampa götürüldü

Greko Burnu açıklarında bekleyen ve içerisinde 102 Suriyeli mültecinin bulunduğu teknenin, dün Protara’daki Agios Nikolaos balıkçı barınağına götürülmesine karar verildiği haber verildi.

Teknenin geçen Perşembe günü Greko Burnu’nun 14 deniz mili kuzeydoğusunda tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi, teknenin ilk önce Larnaka’ya götürülmesine karar verildiğini fakat daha sonra mültecilerin polis takibi altında teknede kaldıklarını belirtti.

Teknenin dün de Protara’daki balıkçı barınağına götürülmesine karar verildiğini yazan gazete, mültecilerin gerekli kontrollerin ardından Purnara’daki göçmen kabul merkezine götürüleceklerini kaydetti.

Gazete teknede 34 erkek, 20 kadın ve 48 küçük çocuk bulunduğunu ekledi.

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26/05/2021 13:28