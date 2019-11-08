5 gün tutuklu kalacaklar

Gazimağusa’da 4.11.19 akşamı Salamis Caddesi üzerinde JR 835 plakalı araçla bir trafik kazası yapan ve baygın halde hastaneye kaldırılan zanlı Ertuğrul Öksüz müşahede altına alınmıştı. Polisin kaza ile ilgili sorgulamasında kaza öncesi ayni araçta birlikte seyahat ettikleri kız arkadaşı Tuğba Tiken ile birlikte uyuşturucu madde kullandıkları yönünde beyanda bulunması üzerine tutuklanmıştı. Devamında zanlı gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf etmişti. Zanlı 2 Tuğba Tiken ise bulunamamış ve hakkında derdest müzekkeresi temin edilmişti.

Zanlı 1 Ertuğrul Öksüz 5.11.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Aranmakta olan zanlı 2 Tuğba Tiken 5.11.19 tarihinde İskele – Gazimağusa arasındaki yolda kendisi dışında 2 kişinin de bulunduğu bir araç içerisinde tespit edilerek durduruldu. Narkotik polisinin araçta yaptığı aramada araç içerisinde 600 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve mesele ile ilgili Ahmet Celil Yılmazer ve Mert Yusuf Bolatdemirci isimli şahıslar tutuklanmıştı.

Aynı araç içerisinde seyahat etmekte olan ve derdest emri gereğince aranmakta olan zanlı 2 Tuğba Tiken’ in oturmakta olduğu ön koltuğun altında kâğıt parçasına sarılı yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve oturmakta olduğu koltuğun üzerinde kırıntı vaziyette yaklaşık 100 mlg sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmış ve zanlı 2 de tutuklanmıştı. Zanlı 2 6.11.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı. Diğer iki zanlı ise İskele kaza mahkemesine çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı 1 Ertuğrul Öksüz ve zanlı 2 Tuğba Tiken bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede şahadet veren tahkikat memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili bilgileri mahkemeye anımsattı. Tahkikatın devam etmekte olduğuna, tahlil raporları ve parmak izi sonuçlarının henüz gelmediğine dikkat çeken Kavaz, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 5 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Zanlı 2 nin trafik kazası esnasında araçta olduğu konusunda şahadetin olup olmadığı konusunda savunma avukatının sormuş olduğu bir soruya karşılık tahkikat memuru Kavaz, “ zanlı 1 ve 2’ yi olay yerine bağlayan elimizde bir tanık ifadesi vardır” dedi ve savunma avukatının ısrarlarına rağmen bu konuda açıklama yapmadı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

08/11/2019 16:52