5 kaçak daha yakalandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, tutuklanan söz konusu şahıs aleyhinde soruşturma devam ediyor.

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Çatalköy'de markette hırsızlık…

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden Y.A.(E-23) market içerisinde satışa sunulan toplam 1,231 TL değerindeki krem ile erkek parfümünü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.