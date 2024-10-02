5 kaçak daha yakalandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Bafra’da kavga

Bafra’da, dün gece Mehmetçik Belediyesi’ne ait plaj yolu içerisinde, A.Ç. (E-22), Z.T. (E-21) ve D.U. (E-22) 67 mlgr alkollü içki tesiri atlında bir taraf olup, A.C.K. (E-24) 189 mlgr, M.S. (E-24), 181 mlgr ve D.A. (E-20), 127 mlgr alkollü içki tesiri altında bulundukları esnada, aralarında çıkan tartışma sonucunda kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırarak, rahatsızlık yaptılar. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Yangınlar...

Aygün’de dün kırsal kesim arsaları bölgesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik kablolarının kopmasıyla çıkan kıvılcım, yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında yaklaşık 50 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile bir şahsa ait üç arı kovanı yandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde de dün seyir halindeki MM 11 ETZ plakalı araçta, motor kısmındaki elektrik aksamının kısa devre yapmasıyla yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik kabloları ve plastik aksamları tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da da bu sabaha karşı, bir şahsa ait ikametgah içerisinde, ocak üzerinde unutulan tenceresinin aşırı ısınması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında mutfak dolapları ve duvarlar zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de de bu sabah bir şahsa ait dairede, faal durumdaki buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, oda içerisinde bulunan buzdolabı, fırın, su sebili, mutfak dolapları, mobilyalar ve muhtelif mutfak eşyaları ile pencere ve ahşap kapılar yandı. Soruşturma devam ediyor.