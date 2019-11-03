5 Kasım'da YDÜ’de sergi açılışı var

Tataristanlı sanatçılar Viktoria Egorova, Vitalii Petrov, Rustam Gabbasov ve Kazakistanlı sanatçı Akhmetzhan Akhatbakıyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 92 eserden oluşan dört ayrı kişisel sergi ile Kazakistanlı sanatçılar, Zhailaubay Baisalov, Fatima Moldabayeva, Khashimjan Kurbanov, Akhmetzhan Akhatbakiyev, Nina Terechshenko ve Bakhtygali Bakhtyek’in 31 eserinden oluşan Karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergilerin açılış töreni; 5 Kasım Salı günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yapılacak.

03/11/2019 11:24