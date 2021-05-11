5 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün gece ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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MARKETTEN KOZMETİK ÜRÜN VE KIYAFET ÇALDI

Girne’de faaliyet gösteren Nusmar isimli markete 1 Mayıs’ta müşteri olarak giden D.A.A.(E-33) toplam değeri 522,76 TL olan muhtelif kozmetik ürün ve kıyafet çaldı. Bahse konu şahsın tutuklandığı bildirildi.

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MÜŞTERİLERDEN TAHSİL ETTİĞİ PARAYI KASAYA TESLİM ETMEYEN ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Gazimağusa’da, 27 Kasım 2020 ile 1 Aralık 2020 tarihleri arasında çalıştığı restoranda, müşterilerden tahsil ettiği 895,50 TL’yi kasaya teslim etmediği tespit edilen E.B.(E-23) de tutuklandı.

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GÜZELYURT-KALKANLI YOLUNDA ARAZİ YANGINI

Güzelyurt - Kalkanlı anayolu üzerinde dün öğleden sonra tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında Mustafa Fındık’a ait 6 dönüm biçilmemiş arpa, 3 zeytin, 12 selvi ve 8 narenciye ağacı yandı.

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11/05/2021 15:03