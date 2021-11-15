5 kişinin aracını soydular!

Park edilmiş araçları açıp içinde ne varsa götüren 20 yaşındaki 3 zanlı tutuklandı...

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15/11/2021

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5 kişinin aracını soydular!

Kasım 2021 ayı içerisinde Tuzla - Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen  A.B.Ç.(E-20), A.C.Y.(E-20) ve  C.S.(E-20) tutuklandı

Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamalarında; Ferdi Mustafa SOYER’e araç içerisinden 1 adet şapkayı, İlgi SOYER’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Murat AKGÜN’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Gülsen NADİROĞLU’na ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Karakaş ÇAKIROĞULLARI’na ait araç içerisinden ise 2 adet güneş gözlüğü,1 adet bayan parfümü ile 10.000 TL nakit parayı çaldıkları tespit edildi

Soruşturma devam ediyor

15/11/2021 09:48
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TAGS: mağusa, hırsız
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