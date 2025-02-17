5 köy AİK’in Dikelya’daki elektrik santralini protesto etti

Çevre kirliliği yarattığı için Avrupa Komisyonu tarafından kapatılması emredilen ancak Rum yönetiminin işlev süresini uzattığı Dikelya’daki elektrik santrali, çevresindeki beş köy tarafından protesto edildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre dün Dikelya’daki santralin önünde toplanan Ormidia, Ksilotimbu, Ksilofagu, Ahna (Düzce), Avgoru sakinlerinin, rahatsızlıklarını “soluduğumuz havayı kirletiyorlar”, “yaşamak istiyoruz”, “ikinci sınıf vatandaş değiliz”, “şeffaflık ve net cevaplar istiyoruz”, “sabrımız tükendi, hemen çözüm istiyoruz” yazılı dövizlerle dile getirdi.

Protesto çerçevesinde yapılan konuşmalarda Avrupa Komisyonu’nun, eski teknolojiyle çalışan ve çevre kirliliği yaratan santralin 2019’da kapatılmasını emrettiği, o dönemde 2023’e, şimdi de 2029’a kadar uzatma alındığı belirtildi. Santralin eski ve kirlilik yaratan makinelerle işleyişine devam etmesi için 2029’dan sonra da uzatma alınacağına inanç belirtildi. Santralin bölge sakinlerine yönelik olumsuz etkilerin artık son bulması talep edilen eylemde santralin eski teknolojideki makinelerinin yeni teknoloji makinelerle değiştirilmesi talebinde bulunuldu.

Santralin yarattığı olumsuzluklardan etkilenen beş köyün sakinleri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sorunun çözümüne aktif müdahil olmasını ve kendilerine görüşme randevusu vermesini istiyor.

Gazete, bölge sakinlerinin, taleplerinin makul süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde daha dinamik önlem ve eylemlerde bulunacaklarını da yazdı.