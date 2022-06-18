5 kritik soru fikrinizi değiştirebilir

Evlilik kararı tüm hayatınızı değiştirebilir. Uzun yıllardır birlikte olduğunuz ve çok sevdiğiniz partnerinizle evlilik kararı aldıysanız mutlaka bazı soruları yanıtlamanız gerekir. Evlilik uzun ve zorlu bir yolculuk olabilir. Bu yolda birçok problemle karşılaşabilirsiniz. Peki, siz evliliğe hazır mısınız? İşte evlenmeden önce mutlaka sormanız gereken sorulardan bazıları...

Evlenmek ve sevdiğiniz insanla aynı evde yaşamak rüya gibi gelebilir. Ancak unutmayın ki evliliklerde sadece mutlu anlar yoktur. Her evlilikte olduğu gibi birlikte yaşanan sorunlara da göğüs germeniz gerekir. Evlenmeden önce partnerinizle yanıtlamanız gereken soruları araştırdık.

1-EVLENMEDEN ÖNCE FİNANSAL MESELELERİ KONUŞUN

Eşiniz tasarruf etmeyi mi seviyor? yoksa para harcamayı mı? Bu sorunun yanıtını mutlaka evlenmeden önce netleştirin.

Partnerinizin finansal tercihlerini ve istikrarını bilmek çok önemlidir. İkiniz de finans, harcamalar ve tasarruflar konusunda aynı düşüncede olmalısınız ki ileride sorunlarla karşılaşmayın. Bu konuyu ciddi bir şekilde oturup konuşmalısınız.

2-GEÇMİŞ OLAYLAR HAKKINDA AÇIK OLUN

İlişkiler, olaylar veya özellikle herhangi bir şey hakkında olsun, geçmişinizle ilgili net olmak her zaman ikiniz için de daha iyi olur. Partnerinize karşı dürüst olun ve ikiniz arasında sır saklamayın.

Sağlıklı bir ilişkinin başlangıcı için sır saklamadan doğrudan iletişim kurmak büyük önem taşır. Böylelikle hayatınızdaki her şey daha kolay netlik kazanır.

3-AİLE MESELESİ

Evlenmeden önce mutlaka her ikiniz de ailenizden onay alın. Çünkü aileler her zaman sizin bir parçanız olacak. Partnerinizin ya da sizin ailenizle vakit geçirmeniz gereken zamanların olduğunu unutmadan evlilik kararı almalısınız.

Ailelerinize her zaman saygınızı ve sevginizi eksik etmeden hareket edip etmeyeceğinizi uzun uzun düşünün. Eğer birbirinizin ailesine tahammül edemeyecekseniz evlilik kararını tekrar düşünün.

4-HAYATTAN BEKLENTİLERİNİ KONUŞUN

Partnerinizle hayatınızın beklentileri ve zorlukları hakkında bir tartışma yapın. Özellikle partnerinizin hedeflerini ve beklentilerini iyi bilin. Kendiniz de hayattaki amacınız ve beklentileriniz hakkında açık olun.

Hayata bakış açısı olarak ortak bir noktada buluşabiliyorsanız evlilik kararını alın. Ancak beklentileriniz birbirinden tutarsızsa tekrar düşünmekte fayda var.

5-ÇOCUK KONUSU ÇOK KRİTİK

Evlendikten sonra çocuk konusu partnerler arasında sorun olabiliyor. Evlenmeden önce her ikiniz de "Çocuk sahibi olmak istiyor musun?" diye kendinize sorun. Evlendikten sonra çocuk sahibi olmak ya da olmamak konusunda ikinizde aynı düşüncede olmalısınız.

Bu habere tepkiniz:



18/06/2022 15:43