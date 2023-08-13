5 metre yükseklikten beton zemine düştü!

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13/08/2023

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5 metre yükseklikten beton zemine düştü!

Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ahmet Akdemir (E-20), inşaatın ikinci katına mermer tezgahı çıkardığı sırada, merdiven boşluğunda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Genel Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

13/08/2023 12:27
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TAGS: beton, zemin, iş kaza,
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