5 milyon dolar ve ABD’de 11 ev iddiasıyla gündeme gelen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Dilan-Engin Polat’ın çeşitli suçlamalarla tutuklanmasının ardından, gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bunlarda biri de Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan.

Güzellik merkezleri ve kozmetik markası sahibi olan fenomen çiftin 5 milyon dolar ile ABD’ye gittikleri, peşin parayla 11 ev aldıkları ve kara para akladıkları öne sürüldü.

“İNANMAYACAKSINIZ”

Fenomen Eylül Öztürk Özkan, hakkında çıkan iddiaların ardından Instagram hesabından yayınladığı videoda “Benden gündemle ilgili açıklama yapmamı bekliyorsunuz arkadaşlar ama ne açıklama yapayım yani benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı, insanlar ‘yok o öyle değil, böyle’ desem inanacaklar mı? İnanmayacaklar. Benimle ilgili şüphe duyan bir takipçim varsa ben desem ki ‘Ya o iş öyle değil’ desem inanacak mısınız? İnanmayacaksınız. Şimdi bütün bu sürece bakın kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı. Herkes çıktı açıklama yaptı, inandılar mı? İnanmadılar. 5 evle başladık, bir 24 ev oldu, sonra 11’e düştü. Yani bilmiyorum ki ne demem lazım, ne bekliyorsunuz benden. Bekleyelim zaman zaten her şeyi gösterir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dilan-Engin Polat çiftinin 4 yıl önce diğer fenomenlerle çektirdiği alttaki fotoğraf gündem olmuştu. Masada Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da vardı.