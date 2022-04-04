5 milyon Euro bütçeli anlaşma bugün imzalandı  

Avrupa Komisyonu ve Goethe-Institut eV., Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme katkı sağlamayı amaçlayan AB Burs Programının uygulanmasına yönelik 5 milyon Euro bütçeli anlaşmayı bugün imzaladı.

Goethe-Institut ile imzalanan anlaşma, Komisyon'un, farklı yaş ve geçmişlere sahip Kıbrıslı Türkleri, hayat değiştiren bir deneyim aracılığıyla AB'ye yakınlaştırma ve diğer AB vatandaşlarıyla temas kurmalarını kolaylaştırma konusundaki kararlılığını pekiştirmektedir. Başarıyla uygulanan önceki programların ardından uygulanacak olan bu AB Burs Programı, adada kapsamlı çözüme yönelik desteğe katkıda bulunmak amacıyla Kıbrıslı Türklere burs imkanı sağlamanın ötesinde kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri açısından daha fazla fırsat sunmaya çalışacaktır.

2007 yılında başlatılan ve AB'nin önde gelen programlarından birisi olan AB Burs Programı, yaklaşık 2000 Kıbrıslı Türk öğrenci, mezun ve profesyonele kendi seçtikleri 24'ten fazla AB ülkesinde eğitim görme ve deneyim kazanma fırsatı sağlamıştır. AB bu çerçevede, araştırma, eğitim, staj, dil kursları ve doktora sonrası çalışmalar da dahil olmak üzere, lisans, lisansüstü ve kısa vadeli programlara 33 milyon Euro'nun üzerinde destek sağlamıştır.

AB Burs Programını 2014 yılından bu yana yürüten British Council, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından programın yönetimini devredecektir. British Council, iki yıl sürecek geçiş döneminde 2021/23 akademik yılları için devam eden çağrılarla ilgili faaliyetleri tamamlamak üzere çalışmalarına devam edecektir. Öte yandan, Goethe-Institut 2023/24 akademik yılı için Ekim 2022'de açılacak olan teklif çağrısı ile programın uygulanmasını devralacaktır.

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04/04/2022 16:39