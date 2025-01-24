5 numaralı parselde sondaj çalışmaları başladı

ExxonMobil ve QatarEnergy, Güney Kıbrıs’ın 5 numaralı parselinde sondaj çalışmalarına başladı.

Bugün sabah erken saatlerde, ExxonMobil ve QatarEnergy şirketleri, Kıbrıs’ın Mavi Vatanı 5 numaralı parselinde sondaj çalışmalarına başladı.

Bu çalışmalar, daha önce duyurulmuştu. Nikos Hristodulidis’in sosyal medya paylaşımına göre, Kıbrıs, doğal gaz sondaj faaliyetlerine devam ediyor ve bu faaliyetler, Kıbrıs’ın AB için alternatif ve güvenilir bir doğal gaz kaynağı olma amacını taşıyor. Paylaşım, ilgili fotoğraflarla desteklenmiş.