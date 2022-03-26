5 oyuncu değişikliği kalıcı hale geliyor

Futbol kurallarının belirleyicisi konumunda olan IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralının 1 Temmuz'dan itibaren kalıcı olarak sürdürüleceğini duyurdu.

ads ads ads ads
26/03/2022

ads
ads
ads
5 oyuncu değişikliği kalıcı hale geliyor

Koronavirüs dönemin sonrası kullanılmaya başlanan 5 oyuncu değişikliği hakkı sürekli hale geliyor.

Futbol kurallarını belirleyen kurum olarak bilinen IFAB'ın son toplantısında oyuncu değişikliği kuralının masaya yatırıldığı belirtildi. Çıkan haberlere göre IFAB yetkililerinin 5 oyuncu değişikliği kuralının sürekli hale gelmesi için fikir birliğine vardığı ifade edildi.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN AÇIKLANACAK

Avrupa'da bu sezonun sona ermesinden sonra 1 Temmuz tarihinden itibaren 5 oyuncu değişikliği kararının sürekli hale getirilip kural olarak açıklaması bekleniyor.

26/03/2022 13:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Futbol, IFAB, spor, futbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.