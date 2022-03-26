5 oyuncu değişikliği kalıcı hale geliyor
Futbol kurallarının belirleyicisi konumunda olan IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralının 1 Temmuz'dan itibaren kalıcı olarak sürdürüleceğini duyurdu.
26/03/2022
Koronavirüs dönemin sonrası kullanılmaya başlanan 5 oyuncu değişikliği hakkı sürekli hale geliyor.
Futbol kurallarını belirleyen kurum olarak bilinen IFAB'ın son toplantısında oyuncu değişikliği kuralının masaya yatırıldığı belirtildi. Çıkan haberlere göre IFAB yetkililerinin 5 oyuncu değişikliği kuralının sürekli hale gelmesi için fikir birliğine vardığı ifade edildi.
1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN AÇIKLANACAK
Avrupa'da bu sezonun sona ermesinden sonra 1 Temmuz tarihinden itibaren 5 oyuncu değişikliği kararının sürekli hale getirilip kural olarak açıklaması bekleniyor.