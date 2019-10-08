5 projeye 7 milyon 864 bin TL’lik kaynak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yolların yapımı ve alt yapı yatırımları için Bayındırlı ve Ulaştırma Bakanlığı’na kaynak aktardıklarını açıkladı.

Haber Kıbrıs’a belgeleriyle birlikte hangi kaleme ne kadar kaynak aktarıldığını açıklayan Amcaoğlu, yolların iyileştirmesi için hükümet olarak katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir çok kaleme yaptıkları katkı ile vatandaşların yollarda daha güvenli seyretmesinin sağlanmaya çalışılacağını belirtti.

Bakım onarıma 854 bin TL

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yol yapım, bakım ve Onarımları Projesi için Maliye Bakanlığı’ndan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na 854 bin TL aktarıldığını ifade etti. Bu kaynak Doğancı dönel kavşağı ile T kavşağı arasında kalan anayolun tamiri ve Aydınköy katlı kavşağın asfaltlanması için harcanacak.

Yol güvenliği için 3 milyon TL

Öte yandan yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yol güvenliğinin artırılması amacıyla otokorkuluk temini ve montajı, termoplastik boya ile yol çizimi, CTP yol kenar dikmesi temini, metal yol butonu temini ve montesi ile trafik levhaları için 3 milyon TL’ye yakın kaynak ayrıldı.

Hamitköy-Gönyeli arasındaki yola 973 bin TL

Bir başka kaynak aktarımı da Hamitköy-Gönyeli arasındaki yolun tamiri için yapıldı. Hamitköy-Gönyeli arasındaki yolun banketlerin genişletilmesi ve asfaltlama işleri içni 973 bin TL kaynak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na aktarıldı.

Ayrıca Haspolat-Yonca Kavşağı anayolu ve köy yolları bakım çalışması için 2 milyon 496 bin TL’lik kaynak ayrıldı.

Fuar Kavşağı düzenlemesi için ise 541 bin TL’lik kaynak ayrıldı.

08/10/2019 12:15