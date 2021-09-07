5 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek Girne’de Eziç Premier Restoran’ın güney kısmına ve Bahar Sokak’a, yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

ads ads ads
07/09/2021

ads
ads
ads
5 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün Girne’de Eziç Premier Restoran’ın güney kısmına ve Bahar Sokak’a, yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında Eziç Premier Restoran’ın güney kısmına ve Bahar Sokak’a elektrik verilemeyeceği bildirildi.

07/09/2021 08:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.