5 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, Mehmetçik merkezinde yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik enerjisi kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Mehmetçik bölgesinin merkezinde elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

06/11/2019 17:31