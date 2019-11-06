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5 saatlik elektrik kesintisi!

09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında;elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

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06/11/2019

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5 saatlik elektrik kesintisi!

 Kıb-Tek, Mehmetçik merkezinde yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik enerjisi kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten  yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Mehmetçik bölgesinin merkezinde elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

06/11/2019 17:31
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TAGS: 5, saatlik, elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs,
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