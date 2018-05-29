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5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Çamlıköy ve Taşköy’de yarın 5 saatlik elektrik kesintisi…

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29/05/2018

5 saatlik elektrik kesintisi olacak
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Orta Gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çamlıköy ve Taşköy’ün elektrik enerjisi 5 saat kesik olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 14:00 saatleri arasında olacak.
Çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde 15’er dakikalık sürelerle; Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi veAplıç Bölgesi’nin de elektrik enerjisi kesik olacak.

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TAGS: elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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