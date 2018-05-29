5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta Gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çamlıköy ve Taşköy’ün elektrik enerjisi 5 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 14:00 saatleri arasında olacak.

Çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde 15’er dakikalık sürelerle; Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi veAplıç Bölgesi’nin de elektrik enerjisi kesik olacak.