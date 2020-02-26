5 saatlik elektrik kesintisi olacak

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26/02/2020

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5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek, yarın Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’nın elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak olan proje çalışması nedeniyle kesinti  10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

26/02/2020 19:15
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TAGS: 5 saatlik elektrik kesintisi olacak, haber, kıbrıs,
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