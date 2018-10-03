HABER KIBRIS

5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Gazimağusa’da bazı bölgelere bugün yaklaşık 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

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03/10/2018

5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Gazimağusa’da, eski Lefkoşa yolu ile Tuzla ve Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler ile Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislerin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi ağaç budama ve bakım çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre erken veya geç verilebileceği belirtilerek, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi hareket edilmesi istendi.

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TAGS: elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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