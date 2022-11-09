5 sivil toplum örgütü Veteriner Dairesi’ndeki kliniklerin açılmasını talep etti

Bir grup sivil toplum örgütü, Veteriner Dairesi’ndeki kliniklerin açılmasını ve kontrolsüz bir şekilde çoğalan sokak hayvanlarıyla, sahipli olup ekonomik nedenlerden dolayı kısırlaştırılamayan hayvanların kısırlaştırılmasında kullanılmasına imkan sağlanmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Başkent Lefkoşa Lions Derneği, Altın Patiler Derneği, Kyrenia Animal Rescue Derneği ve Hope 4 Pets Derneği’nin yaptığı ortak açıklamaya göre, örgütler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret ederek, taleplerini dile getirdi. Örgütler, Oğuz’a, taleplerinin yer aldığı bir de mektup sundu.

Mektupta, sokakta dolaşan sahipsiz kedi ve köpeklerin sürekli çoğaldığı ve belediyelerle hayvan barınaklarının aşırı artan bu sahipsiz hayvanlara sahip çıkmakta yetersiz kaldığı ve bakımsızlıktan ya da açlıktan ölen hayvanların yol kenarlarında çürümeye terkedildiğine işaret edildi.

Son yıllarda hayvan sahiplerinin de maddi sıkıntılarından dolayı kedi veya köpeklerini kısırlaştıramadığı ya da bakamadığı için sokağa attığına dikkat çekilen mektupta, olaya müdahale eden bazı hayvanseverlerin sürekli artan sokak hayvanlarına yetişmesinin ise imkansız olduğu vurgulandı.

Hayvanları korumada devlete de sorumluluk düştüğüne işaret edilerek, eskiden haftanın belirli günleri kısırlaştırma ameliyatı yapan ancak bir süre önce kapatılan bakanlığa bağlı Veteriner Dairesi’ndeki klinikler açılarak hayvanlara devletin de el uzatabileceği kaydedildi.

“Veteriner Dairesi’nde çalışan maaşlı veterinerler ve bu hizmeti verebilecek klinikler mevcutken, atıl halde tutulmasını anlayamıyoruz. Sorun maddi kaynak ise operasyonlar maliyetine yapılarak bu hizmet sağlanabilir” denilen mektupta, “Veteriner Dairesi’ndeki klinikler acilen yeniden açılarak, bu hizmetin tekrar verilmesi” talep edildi.

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09/11/2022 14:03