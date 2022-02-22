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5 şüphelinin iadesi konusunda ABD ile hukuk savaşı

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22/02/2022

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5 şüphelinin iadesi konusunda ABD ile hukuk savaşı

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan 5 şüphelinin ABD’ye iade talebiyle ilgili hukuki mücadele verildiği bildirildi.

Politis gazetesi, ABD makamlarının Interpol’ün talebiyle tutuklanan 2 Rum, 2 İngiliz ve bir İrlandalının iadesini talep ettiğini ve meselenin, bu talebin gerçekleştirilmesi için izlenen prosedürler açısından hukuk dünyasından oldukça büyük ilgi gördüğünü yazdı.

Gazete, meselenin Güney Kıbrıs’taki adalet sisteminin bağımsızlığını ve prestijini sarsacak boyut kazandığını kaydederken, Baf Kaza Mahkemesi’nde dün görülen davada Amerikalı bir hukukçunun kürsüye tanık sıfatıyla çıkarıldığını ve Rum Hukuk Dairesi temsilcisinin bu duruma itiraz ederek, yargıya müdahale edildiğini savunduğunu belirtti.

Haberde, mahkemenin, iadesi talep edilen her şüpheliyle ilgili ayrı ayrı prosedürler olduğunu ve gerekli önkoşulların sağlanıp sağlanmadığının hukuk ilkelerine saygı çerçevesinde mahkeme tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

 

22/02/2022 13:02
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TAGS: Güney Kıbrıs, ABD hukuk savaşı
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