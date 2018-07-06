5 Temmuz 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları Milli Piyango, On Numara, Şans Topu, Süper Loto, Sayısal Loto her hafta kazandırmaya devam ediyor.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 8. kez 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 564 bin 77 lira 10 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 124 kişi 8 bin 412 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 204 kişi 180 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 130 bin 321 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte, 4 milyon 97 bin 637 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 955 bin 869 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 655 bin 613 lira 43 kuruş kamuya aktarıldı.



ŞANSLI NUMARALAR



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, SüperLoto'nun 559'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 8, 25, 31, 44 olarak belirlendi.

ŞANS OYUNLARI



MİLLİ PİYANGO

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura (çekiliş) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.



ON NUMARA



İdaremizce 06 Ağustos 2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



ŞANS TOPU



Milli Piyango İdaresi tarafından 14 Haziran 2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.



SÜPER LOTO





Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Ekim 2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.



SAYISAL LOTO



İdaremizce 11 KASIM 1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.