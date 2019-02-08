5 Yaşındaki Havva, İstanbul'da Çöken Binanın Enkazından 19 Saat Sonra Kurtarıldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat Çarşamba günü çöken 8 katlı binanın enkazından 19 saat sonra Havva Tekgöz adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

Kartal'daki bina çökmesinde yaralanan vatandaşları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi aldı.

Hastanedeki yaralıların yakınlarını da teselli eden Kurum, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bakan Kurum, enkazdan çıkarılan Tayyip Mahmut Alemdar ve Havva Azra Tekgöz'ün babalarına da "geçmiş olsun" dileğini ileterek, enkazdan kurtarılan 77 yaşındaki Ali Alemdar'la bir süre sohbet etti.

Enkazdan çıkarılan Havva'nın annesi Nazan Tekgöz'ü de ziyaret eden Kurum, kendisine kızının durumu hakkında bilgi verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurum, gazetecilerin göçük altında kaç kişinin olduğunu sorması üzerine, şu bilgileri verdi:

"Bizim tespitlerimiz var, Valiliğimizin, AFAD Başkanlığımızın tespitleri var. Mevcut binada iskan edilmiş vatandaşlarımızın dışında misafir olanlar var, evde olmayanlar var. Biz yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hepsine ulaşacağız. Şu an bir sayı vermek çok doğru olmaz, yanıltıcı bilgiler olur. Biz sizleri anbean bilgilendireceğiz ve alanda zaten Valimiz gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Sağduyuyla bekleyeceğiz, dua edeceğiz. İnşallah yoğun bir şekilde biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı göçük altından kurtarmak için, sağ salim kurtarmak için çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz."

Göçüğün iki tarafındaki binaları da risk altında görerek takip ettiklerini anlatan Kurum, sahada hem iş makinelerinin hem vinçlerin hem de kurtarma operasyonlarını yapan ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

DÖRT KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan da hastaneye getirilen 13 yaralının 2'sinin hayatını kaybettiğini belirterek, tedavisi devam eden 11 hastanın 4'ünün de yoğun bakımda takip edildiğini söyledi.

Yoğun bakım dışındaki hastaların tedavilerinin serviste sürdüğünü dile getiren Demirhan, "Genel durumu ciddi olan 4 hastamız dışında diğerlerin durumları oldukça iyi. En kısa sürede takip ve tedavilerini başarılı bir şekilde sonlandırıp onları da buradan sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.