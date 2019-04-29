5 yıl sonra ilk fotoğraf ortaya çıktı!

DEAŞ'ın yayın örgütü, 5 yıl aradan sonra örgüt lideri El Bağdadi'nin görüntüsünü paylaştı.

The Guardian aktardığı habere göre IŞİD'in medya organı olarak bilinen “Al Furqan”, 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı...

The Guardian aktardığı habere göre IŞİD'in medya organı olarak bilinen “Al Furqan”, 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı.

Örgüte ait bazı belgeleri incelediği de görülen Bağdadi'nin, örgütün “Kafkas Vilayeti” ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelemesi dikkat çekti.

Görüntülerde, Bağdadi'nin IŞİD saflarında savaşarak ölenleri ve Sri Lanka saldırısında yer alanları selamladığı belirtildi.