5 yıldan beridir kaçak yaşayan Bayev polise teslim oldu

Ülkede 5 yıldan beridir izinsiz ikamet eden Türkmenistan uyruklu Umitjan Rozin Bayev, bugün Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek ülkesine gönderilmek istediğini söyledi.

Polis tarafından yapılan muhaceret kontrolünde Umitjan Rozin Bayev’in 22.06.2015 tarihinden beri KKTC‘de izinsiz ikamet ettiği belirlendi.

Hakkında soruşturma başlatılan Umitjan Rozin Bayev, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

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15/12/2020 16:35