5 yıllık sözleşme: Tottenham'dan hücum hattına takviye

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Burnley'den Wilson Odobert'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig'de Tottenham, hücum hattını Wilson Odobert'le güçlendirdi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada 19 yaşındaki kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Tottenham'ın bu transfer için bonuslarla birlikte 30 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

CHELSEA MAÇINDA TARİHE GEÇMİŞTİ

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla mücadele eden Wilson Odobert, Chelsea'ye 4-1 kaybettikleri maçta kulüp tarihine geçti.

Odobert, o maçtaki golüyle Premier Lig tarihinde Burnley adına gol atan en genç futbolcu oldu.

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Burnley'den 3 gol atıp 2 asist yaptı.