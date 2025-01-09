5 zanlı cezaevine gönderildi…

Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Verme Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmad Feras Rashed Al Zoubi, Mohamed Mardy Abderrahmane El Habbazi, Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea ve Mahmoud Mohamed Mohamed Elsayed Abdelatty yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sonat olayla ilgili bulguları aktardı. Sonat 31 Aralık 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ,Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından HD 789 plakalı araç durdurularak konu araç sürücüsü Lefke’de sakin zanlı Ahmad Feras Rashed Al Zoubi, konu araçta ön sol yolcu koltuğunda yolcu olarak bulunan Mohamed Mardy ve Arka koltukta yolcu olarak bulunan Abderrahmane El Habbazi’nin olduğunu ve yapılan arama sonucunda konu aracın sol ön yolcu koltuğu önlerinde zeminde yaklaşık dokuz gram ağırlığında Hint Keneviri bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, araç sürücüsü Ahmad Al Zoubi, yolcu olarak bulunan Mohamed Mardy ve Abderrahmane El Habbazi’nin tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların uyuşturucu maddeyi Lefke’de Moaaz Metawea’dan aldıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, 1 Ocak 2025 tarihinde saat 01.15 sıralarında Gemikonağı’nda kalan Mahmoud Abdelatty ve Moaaz Metawea’nın evinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda salon kısmında masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını ve zanlıların da tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlılardan Ahmad Al Zoubi, Mohamed Mardy, Abderrahmane El Habbazi ve Moaaz Metawea’nın ülkede öğrenci izni olduğunu ancak Mısır vatandaşı Mahmoud Abdelatty’nin izin süresinin dolduğunu belirterek, teminat talep etti.

Ancak 4 zanlının mahkemenin öngördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyince bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Mahmoud Abdelatty’in ise 45 günü aşmayacak süreyle cezaevinde beklemesine emir verildi. (Kamalı Haber)