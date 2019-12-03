5. Engelsiz Sanat Gecesi’ne yoğun ilgi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 5. Engelsiz Sanat Gecesi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Gecenin açılış konuşmasını LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptı. Engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Harmancı LTB olarak ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Harmancı LTB Meclisi’nde su ile ilgili yeni bir tüzük hazırlandığına dikkat çekerek engelli bireylere kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Gösterilerini sergilediler

5. Engelsiz Sanat Gecesi kapsamında özel gereksinimli bireyler hazırladıkları gösterileri sundular. Gerçekleştirilen gösterilere ilgi yoğun olurken gösterilerin ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Meclis Üyesi Mehmet Manavoğlu'nun gösterilerin hazırlanmasında emeği geçenlere sertifikalar verdi.

“Eve hapsolmak istemiyoruz”

Gösterilerin arasında engelli bireylerin aileleri sahneye davet edildi. Sahneye çıkan aileler yetkililere seslerini duyurmak istediklerini dile getirdi. Aileler ellerinde “Eve hapsolmak istemiyoruz, 18 yaş kabusum olmasın, başkente 18 yaş üstü okul istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

03/12/2019 23:00