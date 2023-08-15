5. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel dalında ödül alanlar belirlendi

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15/08/2023

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5. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel dalında ödül alanlar belirlendi

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından düzenlenen 5. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel dalında ödül alanlar belli oldu.

Dernek açıklamasına göre, 32 ülkeden 210 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film İspanya’dan “Core”; en iyi belgesel ise Türkiye’den “Müzikli Bir Göç Masalı” seçildi.

Ödül kazananlar şöyle:

“En İyi Kısa Film Kubilay Cicibaba 3.lük ödülü: I You He/She We You They- Türkiye- Sevin Yaman

En İyi Kısa Film Kubilay Cicibaba 2.lik ödülü: Hide and Seek- Polonya- Karolina Belka

En İyi Kısa Film Kubilay Cicibaba 1.lik ödülü: Core- İspanya- Köksal Içöz

En İyi Belgesel Film Kubilay Cicibaba 3.lük ödülü: 2-0-  Türkiye- Cihan Emre Zengin

En İyi Belgesel Film Kubilay Cicibaba 2.lik ödülü: Cevizin Altında- Türkiye- Begüm Aksoy, Deya Ar

En İyi Belgesel Film Kubilay Cicibaba 1.lik ödülü: Müzikli Bir Göç Masalı- Türkiye- F. Neslihan Semerci”

15/08/2023 10:23
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TAGS: Sinevizyon Uluslararası, Film Festivali’
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