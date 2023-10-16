5. Uluslararası TSM korolar festivali Manavgat'ta gerçekleşti

5. Uluslararası TSM korolar festivali bu yıl Manavgat'ta gerçekleşti.

KKTC'ni temsilen, başarılarıyla hep adından söz ettiren, Mormenekşe Çağdaş kadınlar Derneği bu kez, derneğe bağlı "Çağdaşlar Korosu" ekibiyle, Şef. Oskay Hoca yönetimi'nde, 12 Ekim 2023 akşamı sahne aldılar.

Çağdaşlar Korosu ekibi sahnede Kıbrıs türküleri söyleyip, folklör kıyafetleriyle kareografi sundular. 5.Uluslararası TSM Korolar Festivali'nde KKTC Başkonsolosu Sn. Cem Topçu'nun da katıldığı korolar festivalini kalabalık bir halk topluluğu izledi. Program sonunda, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı, Hayriye Tokyay ve Çağdaşlar Korosu şefi, Oskay Hoca'ya Plaket takdim edilmiştir. Çağdaşlar Korosu, 21 Kasım akşamı sanatçı, Asu Maralman ve İstanbul Kültürler Korosu'nun da yer alacağı "Unutulmayan Şarkılar' konserlerine hazırlanmaktadırlar. Koromuza çalışmalarında başarılar dileriz.