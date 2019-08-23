5.Deniz Festivali dün akşam yapıldı

Kortej yürüyüşünün ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser açılışta yaptığı konuşmada festivali düzenlemekteki amaçlarının, Alsancak ve Kıbrıs Türk Kültürüne has değerleri geleceğe aktarmak ayrıca dil din ayırımı gözetmeksizin vatandaşları kaynaştırmak olduğunu ifade etti.

Alsancak’ın, plajları tarihi doğası ve diğer özellikleriyle, turizm bölgesi olduğunu ifade eden Ataser, amaçlarının beldede kumarhane turizm dışında farklı turizm türlerini yaygınlaştırarak, esnafın halkın turizmden daha fazla pay almasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Beldenin en ciddi sorunlarından bir tanesinin, Alsancak lapta arasındaki yolun çift şeritli yola dönüştürülmemesi olduğunu söyleyen Ataser, bu konuda hükümet yetklilerinin bir an önce adım atmasını istedi.

Ülkenin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Lambousa Krallığının, belde içinde yer aldığını ancak bazı sebeplerle turizme kazandırlamadığını da anlatan Ataser, Lambousa krallığıyla ilgili mülkiyet sorununun giderilmesine ve turizme açılmasına katkı sağlanmasını istedi.

74 barış harekatının yapıldığı plajla ilgili de projeleri olduğunu söyleyen Ataser, belediyeler yasası ve belediyeler reformunun belediyelerin görüşleri alınarak hayata geçirilmesini temenni etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, beldenin turizm açısından gelişmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, doğası, plajları ve tarihi eserleriyle, turizmde lider olmaya aday olan beldede, turizm hedefiyle yürümenin yerinde olduğunu vurguladı.

Turizm ve yüksek öğrenimin ülkenin lokomotif sektörleri olduğunu belirterek, bu iki sektör üzerinde ağırlıklı olarak çalışılması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, yatırım , plan ve programların buna göre yapılması gerektiğini ifade etti.

Alsancak-Lapta bölgesinin, turizm açısından yatırıma muhtaç bölgeler olduğunu belirten Sucuoğlu, belediye başkanlarının beldede turizmi geliştirmeye yönelik adımlarını desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Lapta Alsancak bölgesinde ilerleyen dönemlerde, bir de üniversite kurulabileceğini ifade eden Sucuoğlu, ülkenin turizm ve yüksek öğrenim sektörleriyle kalkınacağına vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, Alsancak’ın, tarihi, kültürü, denizi, doğası ve belediyenin yarattığı zenginliklerle, bir turizm incisi olduğunu belirterek, bölge için buna paralel politikalar geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Merkezi hükümet olarak bölgesel sorunların giderilmesi için yerel yönetimlere destek olduklarını anlatan Baybars, en önemli konulardan birinin Girne’nin doğusu için hazırlanan imar planının Girne’nin batısı için de uygulanabilmesi olduğunu vurguladı.

Alsancak Belediye Başkanıyla, şehir planlama dairesi işbirliğinde, beldenin turizmide hak ettiği yere gelmesi için bu yönde bir çalışmaları olduğunu dile getiren Baybars, Girne’nin batısına yönelik imar planını bu yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Belediye reformu konusuna da değinen Baybars, bu yılın sonuna kadar reformu yeniden yapılandırarak yerel yönetimleri, yerel demokrasi temelinde, gelirlerini arttıracak, yatırıma dönüştürebilecek ve halka daha iyi hizmet verebilecek bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise konuşmasında, yoğun katılımın festivalin başarısının göstergesi olduğunu belirterek emeği geçen herkesi kutladı.

Festivale gelirken, Alsancak -Lapta yolunda trafik sıkışıklığına değinerek, Belediye Bakanı Fırat Ataser’in de dile getirdiği yolun çift şerit olmaması sorununun yıllardır devam ettiğini anımsatan Akıncı, belediye, cumhurbaşkanlığı ve hükümetin el birliğiyle bu sorunu aşması gerektiğine inanç belirtti.

“Ankara’da hükümetimizin yürüttüğü temaslar vardır. Bunlardan hayırlı sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum. Artık kaynak akışı bir şekilde başlasın, projeler bir şekilde hayat bulmaya başlasın. Biz de, tıpkı yerel yönetimdeki arkadaşlar gibi bunu istiyoruz”diyen Akıncı, bu sorunun sadece beldenin değil herkesin sorunu olduğunu vurguladı.

Alsancak Belediye Başkanı’nı, 5 yılda önemli işlere imza atması nedeniyle tebrik eden Akıncı, Ataser’in bu heyecanını kaybetmemesini diledi.

Turizmin, tarihi eserler, doğa, plajlar, doğal güzellikler gibi birçok unsuru içinde barındırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm bu zenginliklere sahip olan ülkede, bu değerleri koruyarak gelişme sağlanmasının başarılması gerektiğini vurguladı.

Bu değerlerin korunmasının en önemli şartının planlı gelişme planlı kalkınma, planlı kentleşme olduğunu ifade eden Akıncı, plansız yapılaşma betonlaşmanın ülkeye zarardan başka bir şey getirmediğinin, Girne örneğiyle görüldüğünü ifade edederek, yaşanan bu sorunun başka bölgelere de sirayet etmemesi için çok ciddi çalışılması gerektiğine dikkat çekti.

Turizm gelince akla temizlik gelmesi gerektiğini söyleyen Akıncı, yerel yönetimlerin çevreyi kirletenlere çevre temizliğine uymayanlara verdiği maddi cezanın çağ dışı kaldığını anlattı.

Ceza ve ödüllendirmenin bir arada olması gerektiğini, iyi şeyler yapanların ödüllendirilmesi, yanlış yapanın acımadan cezalandırılması gerektiğini söyleyen Akıncı, halkın da belediyelerini bu konuda desteklemesi gerektiğini söyledi.

Caydırıcı cezaların önemine de vurgu yapan Akıncı, bu caydırıcı cezaların verilmesi için belediyelere yetki verilmesi gerektiğini ifade etti.

Festivalde, konuşmaların ardından halk dansları gösterileri, konserler yer aldı. Ayrıca kurulan standlarda Kıbrıs’a özgü yiyecek içecek, el sanatları satışı da yapıldı.

DB/BRT