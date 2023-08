5.Green Pedal Ada Turu Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Beşinci Geleneksel Green Pedal Ada Turu, kadın, erkek, farklı yaş gruplarını ve farklı ülke vatandaşlarını da barındıran yoğun bir katılımla 19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Gerek profesyonelliği gerekse organizasyon başarısı takdir gören organizasyon, izleyenler için de görsel bir şölen havası yarattı.

Toplam 200 kilometrenin üzerinde mesafe kaydedilen Ada Turu, aralarında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da bulunduğu yaklaşık 60 bisikletseverin katılımıyla Karpaz Yarımadası istikametine doğru gerçekleşti.

19 Ağustos Cumartesi günü 06:00’da pedal çevirmeye başlayan katılımcılar 11:15’de Dipkarpaz köyüne ulaştı. Uzun ve yorucu ilk günün ardından çeşitli aktivitelerle yorgunluk atan ekip, 20 Ağustos Pazar günü yine 06:00’da pedal çevirmeye başlayarak, 11:30’da İskele sahil yürüyüş yolu üzerinde bulunan Cortado Coffee önünde turu noktaladı. Sürüşün ardından Cortado Coffee tarafından düzenlenen kokteylde tüm sürücülere katılım belgeleri takdim edildi.

Kapanış organizasyonda ilk sözü alan Green Pedal Kulübü Başkanı Erhan Bolkan tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ederek, spor yapmanın önemine vurgu yaptı ve bu tür organizasyonların esas amacının her yaşta bireyin bisiklet sürebileceğini göstermek ve trafikte farkındalık yaratmak olduğunu dile getirdi.

Daha sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, organizasyonda emeği geçen Green Pedal yönetimini ve organizasyon gurubunu kutlayarak bu tür aktivite ve etkinliklerin önemine vurgu yaparken, kendisinin bir bisiklet sporu aşığı olarak her zaman bu tür etkinliklerde yer almak istediğini vurguladı ve Green Pedal Kulüp Başkanı Erhan Bolkan'a organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Tüm katılımcılara katılım ve bitirme belgeleri takdim edilerek, organisayon tamamlandı.

5. Geleneksel Green Pedal Ada Turu; İskele Belediyesi,

Cortado Coffee,

Halken İnşaat ve Emlak Şti. Ltd., Yonca And Cem İnşaat Malzemeleri Ltd.’nin katkıları ile gerçekleşti.

21/08/2023 10:35