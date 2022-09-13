50 Azerbaycan Askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

MSB'DEN BAĞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı 50 Azerbaycan askerinin şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız! "

ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkes ilan edilmesine rağmen yerel saatle 16:55'te Karakilise ilinin Vağudi yerleşim birimindeki Ermeni birlikleri tarafından Laçın ilinin Ahmedli yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerinin topçu bataryalarıyla yoğun ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarılırken, saat 09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermenistan'ın sınır boyunca topçu ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği bildirildi.

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13/09/2022 22:38