50 bin ağaca eşdeğer karbondioksiti temizleyebilen gökdelen tasarlandı

Küresel emisyonların yüzde 40'ını ise inşaat endüstrisi oluşturuyor. ABD'li bir mimarlık firması 48 bin 500 ağaca eşdeğer karbondioksiti atmosferden temizleyebilen bir gökdelen tasarladı. Çevreci binanın, sürdürülebilir malzemelerle üretileceği ve yılda 1,6 milyar tona kadar karbonu temizleyebileceği açıklandı.

Adını dünyanın en uzun ağaçlarından alan “Urban Sequoia” merkezi ABD’nin Chicago eyaletinde yer alan mimarlık firması Skidmore, Owings & Merrill tarafından tasarlandı.

Şirket, binaların karbon emici malzemelerle inşa edileceğini ve yakıt, enerji ve gıda için doğrudan hava yakalama teknolojisi dahil olmak üzere birden fazla yaklaşım kullanacağı aktarıldı.

Bununla birlikte “çevreci” gökdelenin en az 60 yıllık bir kullanım ömrü olduğu belirtildi. Ayrıca, binanın yakaladığı karbonun, kentsel altyapıyı geliştirmek için yollar, kaldırımlar, borular ve diğer öğeler için biyomalzemeler üretmek için kullanılabileceği açıklandı.

"SON DERECE ULAŞILABİLİR BİR HEDEF"

Skidmore, Owings & Merrill’in müdürü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Fikrimizi, herhangi bir bina ölçeğinde olumlu etki potansiyeli ile dünyadaki herhangi bir şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygulanabilmesi için geliştirdik. Bu fikrin gücü, son derece ulaşılabilir olmasından kaynaklanıyor. Projemiz, yeni tasarım fikirlerini doğa temelli çözümlerle ve mevcut karbon absorpsiyon teknolojileriyle bir araya getiriyor” dedi.

Diğer taraftan, projenin yıllık bazda bin tona kadar karbon tutabilen bir gökdelene göre tasarlanmış olsa da, kullandığı karbon yakalama yaklaşımlarının her tür ve büyüklükteki binaya uygulanabileceği belirtildi.

Ayrıca, beton ve çelik kullanımına kıyasla, biyo-tuğla, biyobeton, kenevir ve kereste gibi bazıları zamanla karbonu emmeye devam eden malzemeler kullanarak, inşaatın karbon etkisinin yüzde 50 azaltmanın mümkün olduğu aktarıldı.

İNŞAAT ENDÜSTRİSİ KÜRESEL EMİSYONLARIN YÜZDE 4O'INI OLUŞTURUYOR

Skidmore, Owings & Merrill'in kıdemli müdür yardımcısı Mina Hasman ise "Urban Sequoia yeni binalar için temel teşkil ederse, endüstrimizi küresel ısınmaya karşı mücadelede itici güç olacak şekilde yeniden düzenleyebiliriz. İnşaat endüstrisi dünyadaki karbon emisyonlarının yüzde 40’ını oluşturuyor. Dünyadaki her şehir Urban Sequoias'ı inşa ederse,a tmosferden 1,6 milyar tona kadar karbon temizlenebilir” dedi.

Öte yandan, çevreci gökdelen projesi geçen hafta İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde sunuldu.

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19/11/2021 09:15