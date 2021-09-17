50 bin Astra Zeneca geri gönderilecek

Ülkemizde kullanılan koronavirüs aşılarından olan Astra Zeneca aşısının geri gönderilecek

Avrupa Birliği üzerinden gelen Astra Zeneca aşısının son kullanım tarihinin yaklaşması ve ülkemizde tercih edilmemesi nedeniyle 50 bin aşı Güney KIbrıs'a iade edilecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri 2 hafta önce 50 bin aşıyı iade etmek istedikleri için iade için İki Toplumlu Sağlık Komitesi üzerinden iade talebini iletti. Ağustos ayında alınan 80 bin doz AstraZeneca aşısının 30 bini kullanıldı. Aşıların Ekim sonu kullanım sürelerinin dolacağı ifade edildi.

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17/09/2021 09:05