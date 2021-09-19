50 bin doz aşıyı çöpe atmak üzereymişiz, buna “buldun da bunadın” derler

Hatırlıyorum da ülke yöneticilerimiz Güney Kıbrıs’tan gelecek Covid-19 aşılarıyla ilgili neler neler söylenmişti…

“Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs’a çok aşı veriyor, bize çok az ayırıyor, bize verilen devede kulak kalıyor… Avrupalılar adaletsizliğini yine gösterdi” dediler…

Hatırlayın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rum Yönetimi üzerinden gelirse Covid-19 aşılarını kabul etmeyiz, Avrupa Birliği direkt KKTC’ye verecek” demişti… Bu nedenle çok da tepki görmüştü…

Tabii Tatar’ın söylediği lâfta kaldı, Güney Kıbrıs’tan gelen aşıları aldık, kabul ettik…

Neredeyse “Güney Kıbrıs’tan gelen aşıları” kamuoyuna açıklamak bile istemediler…

Evet Avrupa Birliği, üye ülkelere aşı ayırıyordu ama Kıbrıs Cumhuriyeti bu aşıları ödeyerek, parasını vererek alıyordu. Yani Rum Hükümetinin ödediği aşılar bize geliyordu…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Covid-19 aşılarını Avrupa Birliği gönderiyor” denmesine bile çok kızıyordu, “Rum gönderiyor” dense daha kabul edilebilirmiş…

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bir ara Rum yöneticilere sitem etti, çoğunlukla bize Astra Zeneca gönderiliyor diye. Neymiş, ilgili yerlerle istişare edeceklermiş Astra Zeneca değil de Pfizer Biontech gelsin diye…

Sanki parasını biz ödüyorduk da keyfimize göre aşı gelecekti bize…

Yani anlayacağınız Güney Kıbrıs’tan Kıbrıslı Türkler için gelen aşılarla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü gereksiz, anlamsız, saçma sapan ve şımarıkça konuşma yapıldı.

Halbuki önemli olan ülkemiz insanı için aşı gelmesiydi. Nasıl geldi, kimden geldi, ne marka geldi, ne önemi vardı ki?

Dünyada aşıya ulaşamayan ülkeler var, çok az ulaşan ülkeler var ama biz aşının nasıl geldiğiyle, kimden geldiğiyle, aşının markasıyla uğraşıyoruz…

Bizim Kıbrıs’ta emek harcamadan elde edilen bir şeyi beğenmemeye, ya kıymetini bilemeyene “Buldun da bunadın” derler. Bizimkisi tam da “Buldun da bunadın” tavrıdır…

Bildiğiniz gibi Güney Kıbrıs’tan süreç içinde beklediğimizde de fazla aşı geldi, Türkiye’den de gelen aşılarla birlikte ülkemizde bolca aşımız oldu…

Ancak “Buldun da bunadın” tavrı hükümette de devam etti. Ülkemize yeterince aşı var ama bu kez de insanları aşı olmaya ikna edemediler.

Hele de Astra Zeneca ile ilgili kamuoyundaki “kötü intibaı” kıramadılar. Koskoca Büyük Britanya, Astra Zeneca ile aşılandı ama biz bir avuç Kıbrıslı Türkünü bu konuda ikna edemedik.

Yalnızca Büyük Britanya da değil, daha birçok ülke bu aşıyla aşılandı ama biz halkımızı ikna edemediğimiz için bize gönderilen 50 biz doz aşıyı, süresi bitmek üzere olduğu için geri iade etmeye hazırlanıyoruz…

Ne lüks ama ha? Dünyada birçok ülke aşıya ulaşamazken biz “Astra Zeneca” beğenmiyoruz şımarıklığıyla 50 bin dozu geri iade ediyoruz. Bravo bize…

Sağlık Bakanı ve diğer bakanlar sırf Rum yöneticilere ve AB’ye yüklenecekler diye Astra Zeneca gönderilmesine ulu orta, canlı yayınlarda tepki koyarsa, tabii ki vatandaşlar da bu aşıyı olmak istemez…

Bu yaptığımız neye benzer biliyor musunuz? Birisine yardım olarak verdiğiniz çok değerli bir eşyayı çöpe atmasına…Evet biz tam da bunu yaptık… Hem kıymetli hem de bulunması zor Covid-19 aşılarını çöpe atmak üzereyiz ve çöpe atmayalım diye bize verenlere iade ediyoruz…

KKTC yöneticileri, Rum yöneticilere, AB ülkelerine horozlanmayı, lâf söylemeyi bilir de elindeki aşıları kullanmayı beceremez.

Hade bakalım şimdi, “Size verdiğimiz aşıları kullanamıyor, çöpe atıyorsunuz, bir daha size aşı vermeyiz” derlerse ne diyeceksiniz? Böyle derlerse haksız mıdırlar?

Hani bir lâf vardır, “Arap yağı fazla buldu mu kıçına sürer” diye, inanın biz onu bile yapamadık…

Şimdi de “aşı karşıtlığı galip gelmiş de vatandaşlar aşılanmamış” diyorlar. Ben öyle mi bilemem…

Aşı karşıtları mı galip geldi, yoksa hükümet edenlerin umursamazlığı, bazı vatandaşların aşı seçmesi, Pfizer Biontech beklentisi mi etkili oldu tartışılır ama eğer bu hükümet aşının Covid-19’u yenmede en etkili silah olduğuna inanıyorsa (ki öyle inandıklarını defalarca söylediler) gereğini yapmalıydı…

Mademki siz Covid-19 belasından aşıyla kurtulacağımıza inanıyorsunuz, aşılanmayan vatandaşları ikna etmeniz gerekiyor. Bunun için de kafa patlatmak, çaba harcamak gerekir.

Öyle arada bir canlı yayınlarda “Aşı olmalıyız”, “aşı olmak vatandaşlık görevidir” demekle olmuyormuş… Koskoca devletin “aşı karşıtlarından” şikayet etmesi ayıp değil mi?

50 bin dozu çöpe atılmak üzere olan aşıyı geldiği yere iade edeceksiniz de hangi yüzle tekrar isteyeceksiniz? “Artık size vermeyiz” derlerse ne diyeceksiniz? Yazıklar olsun, her konuda olduğu gibi aşı konusunda da başarısızlığınızı ortaya koydunuz.

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19/09/2021 20:28