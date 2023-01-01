50 bin yıl sonra Dünya'ya doğru yola çıktı

Dünya'ya son yaklaşımını 50 bin yıl önce yapan bir kuyruklu yıldız, Dünya'nın çok yakınına gelmeye hazırlanıyor. Araştırmacılar, C/2022 E3 (ZTF) adlı yıldızın ayrıntılı bir fotoğrafını paylaştı.

Neandertallerin Dünya'yı dolaşmasından bu yana görülmeyen bir kuyruklu yıldız geri dönüş yolculuğuna hazırlanıyor.

50 BİN YILDA BİR YAKLAŞIYOR

Resmi olarak C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, her 50 bin yılda bir Güneş’in yörüngesinde dönüyor ve 1 Şubat 2023'te Dünya’ya en yakın yaklaşımını yapması bekleniyor.

İLK AYRINTILI FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Bununla birlikte C/2022 E3 (ZTF), Mart ayında keşfedildi, ancak bilim insanları kısa bir süre önce, onun parlak yeşilimsi ışığını ve sarı renkli toz kuyruğunu ortaya çıkaran ilk ayrıntılı fotoğrafı çekti.

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın 40 milyon kilometre ötede iken çıplak gözle görülebileceğini açıkladı.

Mart ayı başlarında gökbilimciler, Zwicky Tesisi’ndeki geniş alan araştırma kamerasını kullanarak Comet C/2022 E3'ü (ZTF) keşfetti. O zamandan beri, kuyruklu yıldız büyük ölçüde parladı ve şu anda kuzey takımyıldızı Corona Borealis boyunca ilerliyor.

Öte yandan, kuyruklu yıldız şu anda Dünya'dan 180 milyon kilometre uzakta bulunuyor ve 1 Ocak'ta Güneş’e ulaşacak, etrafında dönecek ve ardından Dünya’ya en yakın yaklaşımını yapacak.

Comet C/2022 E3'ü (ZTF), Temmuz 2020'de NEOWISE kuyruklu yıldızından bu yana çıplak gözle görülen ilk kuyruklu yıldız olacak.

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01/01/2023 17:16