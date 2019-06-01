50 çocuğun yüzü gülecek

KKTC Umut Derneği'ne İpek Kabiden 50 çocuk için bayramlık kıyafet ve ayakkabı bağışı yaptı. Dernek başkanı Özlem Dinçoğlu ilerleyen günlerde ailelere ve çocuklara kıyafet ve ayakkabıların ulaşlacağını belirtti.

Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu anlaımlı bağışı sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu: "Derneğimize sevgili dostum Ipek Kabidan geldi. Gelirken de eli kolu dolu geldi. 50 çocuğumuzun bayramlık kıyafet ve ayakkabılarını teslim etti. Gamana danışmanlık ve koçluk merkezi olarak bizlere sağladıkları katkilar için de ayrıca teşekkürlerimizi ilettik. İlerleyen günlerde ailelerimize ve çocuklarımıza vereceği eğitimleri programladık. Teşekkürler güzel yürekli arkadaşım. Seviliyorsun."