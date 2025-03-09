50 yaşında hayatını kaybetti

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09/03/2025

50 yaşında hayatını kaybetti

Şirinevler’de 50 yaşındaki Gözde Tümer, yaşadığı ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 08 Mart 2025 tarihinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, Tümer’in cansız bedeni doktor kontrolünden geçirildi. Dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Tümer’in ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Gözde Tümer, Ani Ölüm, POLİS
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