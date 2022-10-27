50 yaşından sonra günde 5 saatten az uyumak 'kronik hastalık riskini artırıyor'

Yeni bir araştırmaya göre, geceleri en az 5 saat uyumak, 50 yaş ve üstü kişilerde kronik sağlık sorunu riskini azaltıyor.

Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı araştırmada, 20 yıldan uzun süre veri toplandı.

Sonuçları hakemli PLoS Medicine tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, katılımcılara “hafta içi bir gecede toplam kaç saat uyudukları” soruldu ve uyku düzenleri kayıt altına alındı. Katılımcıların diyabet, kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkları da takip edildi.

Araştırma boyunca, günde 5 saat ve daha az uyuyan 50 yaş ve üstü insanların, günde 7 saat uyuyanlara kıyasla yüzde 30 daha fazla sağlık sorunu yaşadığı görüldü.

Aynı zamanda bu yaş grubunda az uykunun, kronik hastalıklarla bağlantılı olarak ölüm riskini artırdığı da ortaya çıktı.

Araştırma University College London ve Paris Cite Üniversitesi tarafından yapıldı.

Surrey Uyku Merkezi Müdürü Prof Derk-Jan Dijk “Bu araştırma az uykunun sağlığımız için iyi olmadığını bize bir kez daha kanıtladı. Bazıları az uykuyla da iyi hissetse de, genel olarak bu sağlıksız bir şey” diyor.

Peki bazı insanlar neden daha az uykuya ihtiyaç duyuyor?

Prof Dijk bu sorunun cevabının bilinmediğini söylüyor:

“Bazılarının neden az uyuduğu ve bununla ilgili bir şey yapıp yapamayacağımız büyük bir soru işareti. Ancak uyku bir dereceye kadar değiştirilebilir bir yaşam tarzı faktörü.”

Neden uyuyoruz?

Uykunun vücudumuzun ve zihnimizin yenilenip dinlenmesine yardımcı olduğu biliniyor.

Beyin uyku sırasında, gün boyu yaşadıklarımızı işleme alıp kaydediyor, gereksizleri siliyor.

Uykunun konsantrasyon ve metabolizmamıza iyi geldiği, iyi hissetmemizi sağladığı da bir gerçek.

Uzmanlar genellikle 7-8 saat uyumayı tavsiye ediyor. Ancak çalışmada ortaya çıkan 5 saat eşiğinin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

İyi bir gece uykusu için ipuçları:

Gün boyunca kendinizi meşgul edip aktif olun ama uyku saati yaklaşırken yavaşlayın

Gün içinde şekerleme yapmaktan kaçının

Uyku öncesi rutini belirleyin. Yatak odanızı da rahatlatıcı ve uykuya davet edici bir yer haline getirin; ışığı engelleyen kalın perdeler ve doğru oda sıcaklığı uyku için önemli

Uykudan önce cep telefonunuza bakmamaya çalışın

Uyumadan önce yağlı, şekerli ve uyarıcı gıdalar yememeye özen gösterin

Gece saatlerinde kahve ve alkol tüketmemeye çalışın

Eğer uykuya dalamadıysanız, ısrarcı olmayın. Yataktan kalkıp, kitap okumak gibi rahatlatıcı bir şeyler yapın ve uykunuz geldiğinde yeniden yatın

Gece vardiyasında çalışıyorsanız, ilk vardiyanız öncesi kısa bir şekerleme yapmaya çalışın. Son vardiyanızdan sonra da gece, normal uyku saatine kadar uyumamaya çalışın.

Uyumaya yardımcı olabilecek sesler de dinleyebilirsiniz.

Doktorlar artık yan etkileri ve ciddi bağımlılık riski nedeniyle uyku ilacı yazmaktan kaçınıyor.

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27/10/2022 23:08