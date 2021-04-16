Yalova'da yaşayan 60 yaşındaki Orhan Doğan 50 yılda 3 bin kaset biriktirdi. Doğan'ın yıllar önce başlayan kaset tutkusu hala devam ediyor.

Evinde biriktirdiği kasetlere büyük titizlikle bakan Doğan, sürekli kasetlerin temizliğini yaparak ilk gün ki gibi korumayı başarıyor. Özellikle İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi sanatçıların albümlerinin tamamını muhafaza eden Orhan Doğan, 50 yıldır bu kaset tutkusunun devam ettiğini belirtiyor.

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Şuana kadar değişik sanatçılara ait 3 bini aşkın kaset aldığını ifade eden Doğan “Bu kasetlerin çoğu ile asla unutulmaz anılarım var, kimi albüm piyasaya çıktığı gün yol paramı verip albümü almış eve yaya döndüm. Bir kaset için Un Kapanı’na 4 kere Yalova’dan gidip geldiğim zamanlar oldu. Birçok albümü sanatçıların elinden imzalı olarak almışımdır. Yıllar içinde ne zaman ruhum daralsa teselli arasam müzik ruhuma müthiş gıda sağladı, enerji verdi. Gününe göre ruh halime göre müzik dinledim” dedi.



Zaman içerisinde internetin yaygınlaşması ile kasetlerin ortadan kalktığını ifade eden Orhan Doğan, buna çok üzüldüğünü söyledi. Eski dönemde ki sanatçıların kolay, kolay yetişmediğine vurgu yapan Doğan, “Müzik piyasası özellikle dijital ve internet üzerinden büyük darbe aldı. Yazık oldu artık o kaliteli sesler sanatçılar yok, o muhteşem müzikler üretilmiyor artık. En muhteşem müzik bizim zamanımızda yapılmış ve bu eserleri biriktirmişim, ne zaman ihtiyacım olsa açar dinlerim mutlu oluyorum. Yaşasın bizim zamanımızın sanatçıları ve yaptıkları sanatlar” ifadelerini kullandı.

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16/04/2021 12:27