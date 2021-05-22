50 yıllık Dünya fotoğrafları yeniden canlandı
Bir araştırmacı Dünya'nın uzaydan çekilmiş fotoğraflarını gelişen teknolojik imkanlarla restore etti. 1960'lı ve 1970'li yılların analog makinalarla çekilmiş kareleri restorasyon sonrası bu hale geldi.
22/05/2021
Oxford Üniversitesi'nde görev yapan Toby Ord, 50 yıl önce çekilmiş Dünya fotoğraflarını restore etti.
Ord, Apollo görevleri sırasında NASA astronotları tarafından çekilen fotoğrafı kullandı.
Hasselblad kameralar, Zeiss lensler ve 70 mm Kodak Ektachrome kullanılarak çekilen kareler işlem sonrası bu hale geldi.
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