50 yıllık Dünya fotoğrafları yeniden canlandı

Bir araştırmacı Dünya'nın uzaydan çekilmiş fotoğraflarını gelişen teknolojik imkanlarla restore etti. 1960'lı ve 1970'li yılların analog makinalarla çekilmiş kareleri restorasyon sonrası bu hale geldi.

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22/05/2021

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50 yıllık Dünya fotoğrafları yeniden canlandı

Oxford Üniversitesi'nde görev yapan Toby Ord, 50 yıl önce çekilmiş Dünya fotoğraflarını restore etti. 

Ord, Apollo görevleri sırasında NASA astronotları tarafından çekilen fotoğrafı kullandı. 

Hasselblad kameralar, Zeiss lensler ve 70 mm Kodak Ektachrome kullanılarak çekilen kareler işlem sonrası bu hale geldi.

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22/05/2021 09:19
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TAGS: Sanat, Dünya, Uzay, Teknoloji, haber, Fotoğraf
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