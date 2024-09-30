50. Berlin Maratonunu Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha kazandı

50. Berlin Maratonunu, Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha ilk sırada tamamladı

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30/09/2024

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50. Berlin Maratonunu Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha kazandı

50. Berlin Maratonunu, Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha ilk sırada tamamladı.

Organizasyonda 24 yaşındaki sporcu, 42.195 kilometrelik parkurda 2:03:17'lik derecesiyle birinci oldu.

Maratonu Megesha'nın ardından Kenyalı Cybrian Kotut ikinci, Etiyopyalı Haymanot Alew, üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda Etiyopya'dan Tigist Ketema, 2:16:41 saatlik derecesiyleilk sırayı aldı.

Dünya rekorunun 2022'deki 2:01:09'luk derecesiyle Kenyalı atlet Eliud Kipchoge'ye ait maratona 161 ülkeden rekor sayıda 58,212 koşucu kayıt yaptırdı.

30/09/2024 09:28
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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