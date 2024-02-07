500 sürücü rapor edildi!

Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri kapsamında yaklaşık 500 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, ikamet izinsiz 7 kişi tutuklandı, kumarhaneye girmeleri yasak olan toplam 34 kişi kumarhane içerisinde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında, dün 20.00-24.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

-Girne

Girne’deki denetimlerde eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Kumarhane denetimlerinde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin Girne’de yaptığı denetimlerde ise, toplam 1700 araç sürücüsü kontrol edildi. 234’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 2’si sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 38 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimlerde de eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi ve ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin Güzelyurt’taki denetimlerde ise 500 araç sürücüsü kontrol edildi ve 44’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak olmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 1’i de sürüş esnasında cep telefonu kullanmak üzere toplam 97 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 araç ise trafikten men edildi.