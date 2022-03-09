500 yatak kapasiteli hastane projesinden vazgeçilmedi

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Lefkoşa’ya 500 yatak kapasiteli hastane yapılması hedefinden vazgeçilmediği öğrenildi. Kamuoyunda “500 yataklı hastane projesi rafa kaldırıldı” gibi yanlış bir algı oluştuğu ama bunun doğru olmadığı, Kasım 2021’de dövizdeki aşırı kur farkından dolayı ihalenin ertelendiği belirtildi. Hastane projesinin sanki de içinde bulunduğumuz ay içinde iptal olduğu ve artık gündeme gelmeyeceği gibi algının yanlış olduğu, Kasım 2021’de projenin 2022’ye ertelendiği kaydedildi. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, TC- KKTC yeni işbirliği protokolü çerçevesinde, hastane projesi için yeniden kaynak ayrılacak ve ihaleye çıkılacak. Verilen bilgiye göre, Başkent Lefkoşa'ya yapılması planlanan 500 yatak kapasiteli hastane için çalışmalara 2022 yılında devam edilecek. KKTC Meclisi’nce de 26 Mart 2021 tarihinde onaylanan ve 8 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren söz konusu 500 yataklı hastane projesini yapılacağı Lefkoşa- Kızılbaş’ta, BRTK tesislerinin kuzey sınırındaki arazi, bu amaçla 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan bir teslim tutanağı ile KKTC Sağlık Bakanlığı’nca TC Sağlık Bakanlığı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredilmişti. Bunun ardından söz konusu arazi, TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce ‘’Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları Hazırlanması ‘’ için ihaleyi kazanan proje grubuna devredilmişti. Toplam 135,000 m2 kapalı inşaat alanına sahip hastanede “İhtiyaç Programı Tespit Formu”na göre 360 adet hasta odası, 118 adet yoğun bakım yatak sayısı, 20 adet palyatif yatak sayısı ve 2 adet mahkum yatak sayısı olmak üzere toplam 500 yatak yer alacak. Arazinin zemin etütleri tamamlandı.

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09/03/2022 14:55