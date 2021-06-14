500 yataklı hastane için çalışmalar tam gaz!

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14/06/2021

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500 yataklı hastane için çalışmalar tam gaz!

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı devlet hastanesi için çalışmaların devam ettiğini ve arazinin zemin etütünün tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
KKTC Meclisi’nce 26 Mart 2021 tarihinde onaylanan  ve 8 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren söz konusu 500 yataklı hastane projesini yapılacağı Lefkoşa'da BRTK tesislerinin kuzey sınırındaki arazi bu amaçla 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan bir teslim tutanağıyla KKTC Sağlık Bakanlığı’nca TC Sağlık Bakanlığı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredildiği kaydedildi.

Konu arazinin daha sonra T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce ‘’Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları Hazırlanması ‘’ için ihaleyi kazanan proje  grubuna devredildiği belirtildi.

Toplam 135 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip hastande “İhtiyaç Programı Tespit Formu”na göre 360 adet hasta odası, 118 adet yoğun bakım yatak sayısı, 20 adet palyatif yatak sayısı ve 2 adet mahkum yatak sayısı olmak üzere toplam 500 yatak yer alacak.

14/06/2021 19:53
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TAGS: kktc, sağlık, hastane
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